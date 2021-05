Il 9 maggio 2021, su Raiuno, va in onda la quinta puntata de La Compagnia del Cigno 2, la serie tv ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che l’ha scritta con Monica Rametta. La serie, ambientata nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, racconta le avventure di un gruppo di giovani musicisti, uniti dall’amicizia e dalla passione per la musica.

Il cast, oltre ai giovani Leonardo Mazzarotto (Matteo), Fotinì Peluso (Barbara), Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara), Chiara Pia Aurora (Sofia), Francesco Tozzi (Rosario) ed Ario Nikolaus Sgroi (Robbo), include anche Alessio Boni (Maioni), Anna Valle (Irene), Carlotta Natoli (Vittoria), Alessandro Roja (Daniele), Michele Rosiello (Daniele 2) e Mehmet Gunsur (Teoman).

La Compagnia del Cigno 2, la quinta puntata

“Segreti e menzogne”

Le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà sono poco chiare e l’Ispettrice Modiano (Vanessa Compagnucci), chiamata a indagare sul caso, nutre dei seri dubbi su Luca. In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia di nuovo uniti sono pronti a tutto pur di dimostrare l’innocenza del loro Maestro.

“Lo strappo

L’amore molto spesso ha delle conseguenze dolorose e i ragazzi della Compagnia devono farne i conti. In particolare Robbo che deve confrontarsi con la libertà di Natasha (Sofia Iacuitto) e Rosario che soffre per le difficoltà della sua relazione con Anna (Anna Nagai). Mentre Barbara, con l’aiuto dei suoi Maestri e della Compagnia, trova la forza di reagire al potere manipolatorio di Lorenzo, Luca sembra non avere più la voglia di combattere.

E Sara, dopo le complicazioni della sua storia d’amore, viene messa di fronte alla sua disabilità in vista del suo futuro da musicista. Mentre tutti sono convinti della buona fede di Teoman, il maestro si mostra invece per quello che è e compromette la cosa che Luca ha di più caro.

La Compagnia del Cigno 2, streaming

E’ possibile vedere La Compagnia del Cigno 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.