La clinica per rinascere 3: Antonietta

Oggi 12 ottobre 2020 va in onda il sesto episodio della terza stagione de La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta, il reality di Real Time che si ispira al format di Vite al Limite, del quale si può considerare la versione italiana; solo che al posto del mitico dottor Nowsaradan qui avremo il dottor Cristiano Giardiello, direttore del dipartimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in provincia di Caserta. La clinica per rinascere-Obesity Center Caserta va in onda su Real Time (n.31 DTT) il lunedì in seconda serata alle ore 23,05 e in replica al giovedì alle 21,20.

La clinica per rinascere: Antonietta

La protagonista del sesto episodio della terza stagione è Antonietta, una donna vittima di bullismo da piccola e che si è rifugiata nel cibo. Figlia di una ragazza madre, ha avuto un’infanzia molto difficile ma si è comunque sposata con figli. Il suo punto di partenza è 179 kg.

La clinica per rinascere: episodio 5 in streaming

Qui pubblicheremo la puntata in streaming subito dopo la messa in onda.

La clinica per rinascere: puntate

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate delle stagioni 1-2-3 in streaming, con i relativi protagonisti, e il chi è del Dottore dell’Obesity Center Caserta Cristiano Giardiello.