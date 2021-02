La clinica della pelle è un programma tv della categoria reality che rientra nel filone dei problemi medici sullo stile della Dottoressa Pimple Popper e della Clinica del Pus giunto alla seconda stagione. In questo caso – traduzione italiana dell’originale The Bad Skin Clinic – protagonista assoluta è la dermatologa Emma Craythorne che cura pazienti con disturbi della pelle di carattere eccezionale nella studio medico Saint John’s, parte dell’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra.

La clinica della pelle – Orari e Canale

La prima stagione è stata trasmessa dal 16 ottobre 2019; la seconda stagione de La clinica della pelle va in onda dal 25 febbraio 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il giovedì sera dalle ore 22.45 alle 23.40 in prima tv con una puntata della durata di circa 55 minuti.

La clinica della pelle – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. la pubblicazione avviene subito dopo la puntata.

La clinica della pelle – Dottoressa

La dottoressa è la dermatologa Emma Craythorne operativa presso l’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra e specializzata in chirurgia dei micro cancri della pelle, oltre che direttrice della British Society of Dermatological Surgery and Cosmetic Dermatology. La vediamo nella foto sopra.