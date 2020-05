La cattedrale del mare, prima puntata: trama

Il 19 maggio 2020, su Canale 5, va in onda la prima puntata de La cattedrale del mare, la serie tv tratta dal bestseller di Ildefonso Falçones con protagonista Arnau (Aitor Luna), giovane di cui seguiamo la vita fin da piccolo, sullo sfondo della realizzazione della Cattedrale di Santa Marìa del Mar, a Barcellona.

La serie tv vede nel cast anche Daniel Grao (Bernat), Michelle Jenner (Mar), Pablo Derqui (Joan), Maria Pou (Hasat), Silvia Abascal (Elionor) ed Andrea Duro (Aledis).

La cattedrale del mare, prima puntata

Primo episodio: “Fuggitivi”

Nel XIV secolo i contadini erano sottomessi ai signori feudali senza alcuna legge che li difendesse. La loro dignità era costantemente calpestata, e potevano raggiungere la libertà solo fuggendo nelle città in espansione, avverse al potere della nobiltà.

A Barcellona, la nascente borghesia stabilì delle istituzioni per mettere a freno i soprusi dei reali e dei nobili, e costruì edifici che sono rimasti in piedi nel corso dei secoli. La chiesa di Santa Maria del Mar non venne costruita dei re, nè dai vescovi, bensì dal popolo. Questa è la storia di uno degli uomini che realizzarono quel sogno.

Secondo episodio: “Fratelli”

L’incontro con Joan e la visita alla Cattedrale del Mare in costruzione, dedicata alla Vergine Maria, cambieranno per sempre la vita di Arnau.

La cattedrale del mare, streaming

E’ possibile vedere La cattedrale del mare in streaming sul sito ufficiale di Mediaset e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.