La cattedrale del mare, le location: dove si trova?

Al centro de La cattedrale del mare, la serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falçones (edito in Italia da Longanesi), c’è proprio una cattedrale, come si evince dal titolo, ovvero quella di Santa Marìa del Mar. L’edificio è al centro del racconto e fa da sfondo alle vicende di Arnau (Aitor Luna), che da figlio di un servo diventa uomo libero e figura di spicco della comunità in cui vive.

Ma dove si trova la Cattedrale del Mare? L’edificio esiste realmente, e si trova a Barcellona, dov’è ambientata la serie tv, Costruita tra il 1329 ed il 1381, la Basilica, realizzata nell’umile quartiere di Ribera, quello dei pescatori, ha la peculiarità di non essere stato finanziato da nessun signore né vescovo, ma di essere stato eretto con gli sforzi delle persone del quartiere ed il soldi di alcuni di loro.

La cattedrale che si vede nella serie tv non è ovviamente quella originale, ma è stata realizzata appositamente, per mostrarne la realizzazione. Numerose, però, sono state le location della serie: oltre alla stessa Barcellona, le riprese sono state effettuate a Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona ed in Catalogna.