La Caserma Rai2: concorrenti e cast prima puntata

Nel docureality di Rai2 La Caserma, realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia è di Riccardo Valotti, troviamo quindici ragazzi e sei ragazze tra i 18 e i 23 anni, provenienti da tutta Italia, che devono vivere per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta.

La Caserma Rai2: concorrenti

Nella prima puntata saranno 13 – 6 ragazze e 7 ragazzi, tra cui una coppia di gemelli – i concorrenti che saranno presentati al pubblico. Vediamoli insieme.

Alessandro Badinelli: impiegato in una catena di fast food, il 22enne Alessandro vive a Sutri (VT) con la mamma e la nonna dopo la separazione dei suoi genitori. Appassionato di musica rap che si diletta anche a scrivere, Alessandro lavora da quando aveva 14 anni perché, spiega, «se vuoi una cosa devi fare di tutto per arrivarci».

George Ciupilan: nato in Romania, l’influencer 18enne George vive a Savona con la madre e il suo nuovo compagno. All’interno di un gruppo, George ama essere il leader e non pensa possa esserci qualcuno in grado di tenergli testa. Ha partecipato alla quarta edizione de “Il Collegio”, di cui sfrutta la popolarità per avere successo con le ragazze. «Non vado pazzo per lo studio, – confessa il ragazzo – . Mi piace l’attività fisica da matti. Faccio quattro ore al giorno di palestra».

Luca Ferrettini: l’aspirante rapper Luca ha 18 anni e è nato a Roma. Studia economia all’Università di Milano, città in cui abita, ma «mi sento – dice – più romano che milanese». In passato ha avuto difficoltà a gestire la sua rabbia, ma adesso sa fin dove può spingersi.

Antonio Gennarelli: 19 anni di Cercola (NA), Antonio lavora saltuariamente per aiutare la sua famiglia, ma ha intenzione di ritornare a scuola per conseguire il diploma. Cresciuto in una realtà difficile, fin da piccolo il giovane coltiva il sogno di diventare un soldato per «aiutare chi non può farlo da solo». E’ un atleta di parkour.

Omar Hussain: 23enne di Massa e Cozzile (PT), l’italo-pakistano Omar studia fisica e fa parte del Mensa ovvero di quel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo. In seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto bruscamente il rapporto col padre. Ama leggere, giocare a scacchi, suonare il pianoforte e cimentarsi con il canto. Dell’esperienza militare vorrebbe acquisire costanza e disciplina, caratteristiche da utilizzare per realizzare il suo più grande sogno: diventare astronauta.

Nicholas e William Lapresa: star del web, i “Lapresa Twins” – 21 anni di Granarolo dell’Emilia (BO) – contano più di 7 milioni di followers su “TikTok”, il social del momento, dove creano e condividono video con la loro famiglia. Vivono in simbiosi e questo, unito alle diversità caratteriali, li porta a litigare molto spesso.

Naomi Akano: Naomi, 19 anni studentessa di Modena, è nata in Nigeria ma si è trasferita in Italia a due anni combattendo da subito i pregiudizi legati al colore della pelle. Gli episodi di bullismo subiti da ragazzina l’hanno spronata ad aprire un canale YouTube nel quale ha trovato un po’ di riscatto verso chi la prendeva in giro. Sogna di avere un’indipendenza economica per aiutare i suoi genitori e ripagarli di tutti i sacrifici fatti per lei.

Martina Albertoni: 19enne della provincia di Arezzo, Martina lavora nell’agriturismo di famiglia nel Chianti ma sogna di diventare receptionist sulle navi da crociera. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata. Disordinata e ritardataria, spera che l’esperienza militare possa aiutarla a diventare più precisa.

Erika Mattina: neolaureata in scienze dei servizi giuridici, Erika 23 anni di Brugherio (MB), è un’attivista LGBTQIAP+ e con la fidanzata Martina gestisce una pagina Instagram in cui producono contenuti volti a combattere l’omofobia. Erika si definisce una ragazza sportiva, anche se molto timida ma «questo – precisa – non significa che io mi faccia mettere i piedi in testa». Ha sempre avuto un bel rapporto con famiglia, ma dopo il coming out non si è sentita accettata in pieno dai suoi.

Linda Mauri: studentessa universitaria e modella, Linda, 22 anni di Nova Milanese (MB), non si ferma mai. Si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. È molto corteggiata e proprio per questo fatica a creare legami con altre donne. Vuole intraprendere l’esperienza de “La Caserma” per tenere testa alle reclute uomini e sfatare il mito della bionda sensuale.

Alice Paniccia: Romana, insegnante di danza e yoga, la 23enne Alice ama molto le sfide e ha un carattere esuberante che la aiuta a socializzare più con gli uomini che con le donne. Se messa sotto pressione, tende a non riconoscere l’autorità e a ridere. In passato è stata fidanzata diversi anni con un militare e vuole cancellarne lo spiacevole ricordo grazie alla nuova esperienza ne “La Caserma”.

Elena Santoro: 21 anni, studentessa di Roma, Elena è figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito. Padre Colonnello, madre Maggiore e psicologa, nonché prima donna italiana a ricoprire un ruolo militare. Partecipa a “La Caserma” per cimentarsi con un’istituzione dall’alto valore simbolico per la propria famiglia e per rendere orgogliosi i genitori. Nonostante i suoi la abbiano avvertita della difficoltà della vita da recluta, lei è entusiasta di provarla «perché – spiega – la vita da spettatore per me non è abbastanza».

La Caserma Rai2: istruttori

I concorrenti si sottopongono ad un rigido percorso di formazione militare rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi. L’istruttore capo è invece Renato Daretti, duro e irremovibile. La voce del narratore è di Simone Montedoro.

La Caserma Rai2 in streaming

Durante la diretta televisiva, il programma potrà essere seguito a questo link. Dopo la messa in onda, le puntate de La Caserma saranno visibili su Raiplay a questo link.