La Caserma 2023, partecipanti e istruttori

A due anni dalla prima edizione torna su Raidue il docu-reality La Caserma, prodotto da Blu Yasmine e adattamento italiano del format inglese Lads’ Arms. Un po’ come ne Il Collegio, anche in questo caso un gruppo di giovani ragazzi e ragazze vengono allontanati dai confort di tutti i giorni per vivere un’esperienza lontana dalle loro abitudini.

I protagonisti si ritrovano infatti a doversi sottoporre ad un addestramento in stile militare, mettono alla prova le proprie abilità fisiche e non solo, ma soprattutto imparando a fare squadra, sotto l’occhio attento di istruttori specializzati. In questa nuova edizione, cambia anche la location, che diventa il Forte di Vinadio (Cuneo), struttura risalente all’800.

Ma chi sono i partecipanti e gli istruttori de La Caserma 2023? In tutto, i partecipanti sono ventiquattro, quattordici ragazzi e dieci ragazze: fin dalla prima puntata, però, sei di loro non supereranno il reclutamento e andranno a casa.

La Caserma 2023, il cast

Sara Agri;

Sabrina Armillato;

Sofia Barieri;

Virginia Brunori;

Giada Campone;

Giorgia Cavalluzzo;

Felice Cormio;

Andrea Del Frate;

Luca Di Stadio;

Emanuele Ermini;

Mariagrazia Fedele;

Giovanni Fiorito;

Oscar Frau;

Andrea Gramiccia;

Greta Lazzaroni;

Edoardo Mattei;

Assen Pessina;

Leyla Lulù Romano;

Enrico Schenoni;

Lorenzo Toninelli;

Gabriele Verde;

Stefano Vulcano;

Giorgia Yin.

La Caserma 2023, istruttori

Come detto, i protagonisti sono seguiti da degli istruttori esperti:

Capo istruttore Renato Daretti, responsabile dell’addestramento;

Capo istruttore Giovanni Rizzo, che affianca Daretti (con cui condivide la grande esperienza, avendo partecipato a quasi tutte le missioni internazionali italiane degli ultimi 30 anni;

Istruttore Germano Capriotti;

Aiuto Istruttori Debora Colucci, Silvio Davì e Leonardo Micera.