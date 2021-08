La Casa tra le Montagne, la trama di Ritorno a casa e Novità a casa

Il 17 agosto 2021, alle 21:20 su Canale 5 va in onda La Casa tra le Montagne, ciclo di film-tv tedeschi ambientati in Algovia, regione geografica tra la Germania, il Tirolo e l’Austria. La serie racconta la faida tra due famiglie una volta amiche.

Il cast include Walter Sittler (Sebastian Leitner), Max Herbrechter (Lorenz Huber), Matthi Faust (Florian Leitner) e Theresa Scholze (Lisa Huber). La serie tv va in onda in Germania a partire dal 2018 sul canale Ard ed è prodotta da Beta Film.

La Casa tra le Montagne-Ritorno a casa, trama

La stretta amicizia tra le famiglie Huber e Leitner, in particolare tra i capifamiglia Lorenz Huber e Sebastian Leitner, si rompe venti anni prima, quando Lorenz Huber investe in piena notte il piccolo Peter Leitner, di appena otto anni, uccidendolo.

Sebastian Leitner non riesce a perdonare al suo amico Lorenz la morte del figlioletto innescando un odio tra le famiglie che ricadrà drasticamente sull’amore tra Florian Leitner e Lisa Huber, i quali messi sotto pressione finiscono per lasciarsi. Lisa parte per Monaco dove studierà legge, mentre Florian sposerà Karin (Judith Toth), migliore amica di Lisa.

La Casa tra le Montagne-Novità a casa, trama

Durante una festa Marie (Catherine Bode) e Georg (Thomas Unger) passano una notte d’amore nel fienile. Mirjam (Nina Gnädig) vuole trasferirsi in Francia e chiede a Lisa di essere la sua legale rappresentante per avere l’affidamento della figlia Lea. Ma Lisa rinuncia all’incarico. Marie confessa a Lisa di essere incinta ma ha deciso di non tenere il bambino. Florian e Lisa, dopo tanti anni, si baciano.

La Casa tra le Montagne, streaming

E’ possibile vedere La Casa tra le Montagne su Infinity, che ha già caricato tutti e sei i film-tv in onda su Canale 5, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.