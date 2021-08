La Casa tra le Montagne, serie tv: quante puntate sono?

Dal 17 agosto 2021, su Canale 5 va in onda una nuova serie tv tedesca, La Casa tra le Montagne, prodotta da Beta Film e trasmessa in Patria dal canale pubblico Ard dal 2018. La serie è in realtà un ciclo di film-tv che racconta la storia di due famiglie, una volta amiche ed ora nemiche a causa di una tragedia del passato.

Ma da quante puntate è composto La Casa tra le Montagne? Ad oggi, sono stati realizzati otto film-tv, la cui durata è di circa 90 minuti ciascuno. Canale 5, però, manderà in onda solo i primi sei, al ritmo di due a sera, ogni martedì, occupando la prima e la seconda serata. L’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda il 31 agosto.

La trama de La Casa tra le Montagne

La decennale lotta tra gli allevatori Sebastian Leitner (Walter Sittler) e Lorenz Huber (Max Herbrechter), è nata per la morte accidentale di Peter, il figlio di otto anni di Sebastian, per mano di Lorenz, che non si dà pace per quanto accaduto.

I due uomini sono pronti a dimenticare, ma non è lo stesso per i rispettivi figli, Florian Leitner (Matthi Faust) e Lisa Huber (Theresa Scholze), un tempo innamorati. Il loro rapporto si è incrinato per sempre, ma non solo: Lisa, che è un avvocato, torna da Monaco determinata a vincere una causa contro i Leitner. Theresa intende correggere un’ingiustizia che crede di aver subito.