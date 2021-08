La Casa tra le Montagne, quando in onda la prossima puntata?

Chi si è sintonizzato su Canale 5 per godere dei suggestivi panorami offerti della serie tv La Casa tra le Montagne, sarà rimasto deluso: Canale 5 ha infatti interrotto la messa in onda dei restanti film-tv previsti, la cui trasmissione era iniziata il 17 agosto 2021 al ritmo di due a sera, ogni martedì.

Quando andrà in onda, quindi, la prossima puntata de La Casa tra le Montagne? Difficile dirlo: per ora Canale 5 non ha in palinsesto la messa in onda degli altri quattro film-tv che completano il ciclo tedesco, ed è difficile che in autunno -con l’avvio della stagione televisiva-, si possa trovare spazio in palinsesto per gli altri film.

Chi non volesse aspettare può però andare su Mediaset Infinity Play: qui sono infatti caricati i primi sei degli otto film-tv realizzati. Oltre ai quattro già andati in onda, si possono quindi vedere in anteprima “Sempre a casa” e “La casa del padre”, ancora inediti su Canale 5. La piattaforma non ha invece ancora caricati gli ultimi due film-tv, prodotti nel 2021.