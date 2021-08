La Casa tra le Montagne, location: dove è stato girato?

Una location che sembra riportarci agli anni Cinquanta, ma che in realtà appartiene ai giorni nostri: è quella de La Casa tra le Montagne, la serie tv che Canale 5 manda in onda dal 17 agosto 2021. La serie è un ciclo di film-tv tedeschi in onda dal 2018 e che racconta una faida tra due famiglie, ricca di sentimento ed intrighi.

Ma dov’è stato girato La Casa tra le Montagne? L’ambientazione scelta per le riprese e per la storia è l’Algovia, una regione geografica che comprende il sud del distretto governativo bavarese di Svevia, il vecchio circondario rurale di Wangen im Allgäu, in Baden-Württemberg, in Germania, e i comuni della valle di Tannheim, in Tirolo, e della Kleinwalsertal, nel Vorarlberg, in Austria.

Da un punto di vista geografico, l’Algovia (in tedesco Allgäu) si divide in: Alta Algovia – Oberallgäu, Algovia Orientale – Ostallgäu ed Algovia Occidentale – Westallgäu. Nella regione vivono circa 560.000 persone. Risale al 1827 il primo caseificio che diede il via alla riconversione dell’intera economia della regione, dall’agricoltura all’allevamento, per la produzione di formaggio.

L’area ha vocazione rurale e turistica, oltre che per gli sport invernali, anche per la presenza di alcuni famosi castelli di Ludovico II di Baviera: il Neuschwanstein e l’Hohenschwangau. Il nome Algovia deriva dall’altotedesco antico “alb” (montagna, alpeggio) e dal tedesco medievale “göu” (distretto); in questa regione si parla l’Allgäuerisch, una variante del basso alemanno.