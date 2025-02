Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler – Trama

“La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” è un film tedesco del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel. Ambientato durante gli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, il film si concentra sugli eventi che portarono alla morte di Adolf Hitler nel suo bunker sotto la Cancelleria di Berlino. La storia inizia il 20 aprile 1945, il giorno del cinquantaseiesimo compleanno di Hitler, mentre Berlino è sotto attacco dall’Armata Rossa. Nonostante le pressioni di alcuni dei suoi ufficiali per abbandonare la città, Hitler si rifiuta, preferendo rimanere nel bunker e continuare a impartire ordini fino alla sua tragica fine. Il film alterna scene di drammatica tensione tra i membri del governo nazista e momenti di disperazione e follia, mostrando anche la vita quotidiana nel bunker attraverso gli occhi di Traudl Junge, la segretaria di Hitler.

La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler – Cast

Bruno Ganz interpreta Adolf Hitler. La sua interpretazione è stata ampiamente acclamata per la sua accuratezza e profondità.

Alexandra Maria Lara nel ruolo di Traudl Junge, la giovane segretaria di Hitler.

Corinna Harfouch come Magda Goebbels.

Ulrich Matthes interpreta Joseph Goebbels.

Juliane Köhler nel ruolo di Eva Braun, compagna di Hitler.

Heino Ferch come Albert Speer, architetto e ministro degli armamenti di Hitler.

Christian Berkel interpreta Prof. Ernst-Günter Schenck.

Matthias Habich come Prof. Werner Haase.

Thomas Kretschmann nel ruolo di SS-Gruppenführer Hermann Fegelein.

