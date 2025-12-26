La Bella e la Bestia, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 26 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film La Bella e la Bestia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La Bella e la Bestia – Trama

“La Bella e la Bestia” (Beauty and the Beast, 2017), il celebre live-action Disney diretto da Bill Condon, è un musical incantato perfetto per le feste, con una colonna sonora molto curata.

La storia è nota. In un piccolo villaggio francese, Belle, una giovane donna intelligente, curiosa e indipendente, sogna una vita avventurosa lontana dalla monotonia quotidiana. Quando suo padre Maurice si perde nel bosco e viene imprigionato da una misteriosa Bestia in un castello incantato, Belle decide di offrirsi al suo posto per salvarlo.

Nel castello, tra oggetti animati e magici (come Lumière, Mrs. Potts e Cogsworth), Belle scopre che la Bestia è in realtà un principe vittima di una maledizione: potrà tornare umano solo se imparerà ad amare e a farsi amare prima che cada l’ultimo petalo di una rosa incantata. Tra paure iniziali, balli magici e momenti commoventi, nascerà un legame profondo che sfiderà pregiudizi e riscatterà entrambi.Il film è fedele al classico animato del 1991, ma aggiunge profondità ai personaggi, nuove canzoni e un tocco moderno

La Bella e la Bestia – Cast

Emma Watson → Belle (la ragazza brillante e coraggiosa, ex Hermione di Harry Potter)

Dan Stevens → La Bestia / Il Principe (con motion capture e CGI per la trasformazione)

Luke Evans → Gaston (l’arrogante cacciatore vanitoso)

Josh Gad → LeFou (l’assistente di Gaston, con un tocco di comicità e novità Disney)

Kevin Kline → Maurice (il padre inventore di Belle)

Ewan McGregor → Lumière (il candelabro galante)

Emma Thompson → Mrs. Potts (la teiera materna)

Ian McKellen → Cogsworth (l’orologio preciso)

Stanley Tucci → Cadenza (il clavicembalo compositore)

La Bella e la Bestia – Colonna sonora

Musiche di Alan Menken, con classici come “Beauty and the Beast”, “Be Our Guest” e “Belle”, più nuove tracce originali.