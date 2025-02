Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“La Bambina con la Valigia” è un film televisivo che sarà trasmesso su Rai 1 in prima tv lunedì 10 febbraio 2025, in occasione del Giorno del Ricordo. La produzione sarà trasmessa in una sola puntata, con una durata di circa 100 minuti. La storia si basa sull’omonimo libro scritto da Egea Haffner con Gigliola Alvisi, e la sceneggiatura è stata curata da Andrea Porporati. La regia è di Gianluca Mazzella.

La bambina con la valigia, la trama

Il film racconta la storia vera di Egea Haffner, una bambina diventata simbolo dell’esodo giuliano dalmata. Nel 1945, quando suo padre scompare, Egea è costretta a lasciare la sua città natale, Pola, per un futuro incerto. La sua vita di esule la porta prima in Sardegna, poi a Bolzano, dove viene accolta e amata da una zia. La storia si concentra sulla resilienza e sul coraggio di Egea, riflettendo il dramma collettivo delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

La bambina con la valigia – Cast

Petra Bevilacqua come Egea Haffner da bambina

Sinéad Thornhill come Egea Haffner da giovane

Claudia Vismara

Sara Lazzaro

Sandra Ceccarelli

Davide Strava

Silvia Cohen

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram