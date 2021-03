Una storia vera, di una delle cantanti più amate da una generazione, interprete di un brano che ha fatto la Storia del Festival di Sanremo e della musica leggera italiana. E’ La bambina che non voleva cantare, la fiction che Raiuno propone il 10 marzo 2021, tratto dal libro “Il mio cuore umano”, scritto dalla stessa Nada.

Ma da quante puntate è composto La bambina che non voleva cantare? La produzione è in realtà un film-tv, pensato quindi per andare in onda in un’unica serata. Una curiosità: la regista del film-tv, Costanza Quatriglio, è autrice anche del documentario tratto dal libro di Nada, andato in onda tempo fa su Raitre. La regista, affascinata dalla storia della cantante, ha così deciso di trasporla in tv anche sotto forma di fiction.

La bambina che non voleva cantare, trama

Nella campagna toscana dei primi anni Sessanta vive la piccola Nada (Giulietta Rebeggiani). Il suo universo è composto da nonna Mora (Nunzia Schiano), dalla sorella Miria (Giulia Battistini), dal babbo Gino (Sergio Albelli), un uomo buono e silenzioso, e dalla mamma Viviana (Carolina Crescentini), spesso preda di forti depressioni che la tengono lontana dalla figlia e dal mondo.

Quando suor Margherita (Paola Minaccioni) scopre il talento di Nada per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. E così, tra la gioia di veder la madre finalmente felice e la paura che la malattia si possa riaffacciare all’orizzonte, Nada (Tecla Insolia) cresce accettando ciò che Viviana desidera per lei, fino a quando quel grande talento sopravvivrà persino alle sue stesse paure: tutti scopriranno presto la voce unica di quella bambina che non voleva cantare.