L’8 maggio 2021, su Raiuno, va in onda L’Oro di Scampia, film-tv uscito al cinema nel 2013 ed andato in onda in tv l’anno successivo. Protagonista è Giuseppe Fiorello, qui nelle vesti anche di produttore ed autore della storia, tratta da libro “La mia vita sportiva” di Gianni Maddaloni.

Ma da quante puntate è composto L’Oro di Scampia? La produzione di Picomedia, Ibla Film e Rai Fiction è in realtà un film-tv, quindi composto da una sola puntata. Alla sua prima messa in onda, L’Oro di Scampia ottenne 6,8 milioni di telespettatori (share del 23,8%).

L’Oro di Scampia, trama

La storia prende spunto dalla storia realmente accaduta a Maddaloni che, tramite la sua palestra e la cultura dello sport, ha cercato di salvare numerosi ragazzi di Scampia dalle mani della criminalità organizzata. Enzo Capuano (Fiorello) accoglie nella sua palestra tutti i giovani del quartiere, alcuni dei quali finirebbero altrimenti a delinquere.

Tra loro, Sasà (Ciro Petrone), Leda (Anna Bellezza) e Felice (Domenico Pinelli). In palestra si allena anche Toni (Gianluca Di Gennaro), figlio di Enzo e di Teresa (Anna Foglietta): il giovane, però, riceve alcune pressioni dalla camorra, fino a pensare che il lavoro dei genitori non possa servire a molto.

Intanto, il boss Vito (Salvatore Striano) e Michele (Salvio Simeoli) cercano di far desistere Enzo dalla sua idea di aiutare i giovani del quartiere. Nonostante la morte di Sasà per mano di quei ragazzi che frequentava prima di entrare in palestra, Enzo continua a lavorare, fino ad ottenere la stima del figlio. Toni arriva a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi, dedicando la vittoria al padre ed al quartiere di Scampia.

L’Oro di Scampia, il cast

Ecco il cast de L’Oro di Scampia:

Giuseppe Fiorello: Enzo Capuano

Anna Foglietta: Teresa

Gianluca Di Gennaro: Toni

Ciro Petrone: Sasà

Anna Bellezza: Leda

Domenico Pinelli: Felice

Salvatore Striano: Vito

Salvio Simeoli: Michele

Gaetano Bruno: Nicola

Francesco Martino: Carmine

Nello Mascia: Lupo

Anna Ammirati: Assessore Nicoletti

Christian Parlati: Nello

Francesca Liardo: Chiara

Manuel Parlati: Matteo

Nunzia Schiano: nonna di Leda

Annarita Campese: judoka

Giovanni Napolitano: allenatore del Brasile

L’Oro di Scampia, streaming

E’ possibile vedere L’Oro di Scampia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link si può già vedere il film-tv.