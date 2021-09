L’Ispettore Coliandro 8, streaming: come vederlo?

Dopo tre anni dall’ultima puntata andata in onda su Raidue, L’Ispettore Coliandro 8 è finalmente realtà. I nuovi episodi della serie tv ideata da Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros. (con l’aggiunta, in due episodi, di Michela Cocozza alla regia) torna dal 15 settembre 2021, sempre su Raidue.

A guidare il cast, ancora una volta, c’è Giampaolo Morelli, nei panni del protagonista, l’Ispettore che riesce sempre a finire suo malgrado in qualche guaio e che, nonostante tutto, non cambia mai il proprio atteggiamento da spaccone e maschilista.

Ma come si può vedere in streaming L’Ispettore Coliandro 8? La Rai ha deciso di fare un regalo a tutti i fan della fiction, che Lucarelli chiama affettuosamente “ultras”: in anticipo rispetto alla messa in onda televisiva, infatti, gli episodi di Coliandro 8 sono disponibili dall’8 settembre 2021 su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Chi non volesse aspettare la trasmissione in tv, quindi, può già farsi una scorpacciata di tutti i nuovi episodi, senza interruzioni pubblicitarie e quando e come vuole. Attenzione: però: non è detto che tutti gli episodi resteranno disponibili quando la nuova stagione comincerà ad andare in onda. La Rai potrebbe rimuoverli e re-inserirli uno alla volta dopo il passaggio in tv.