L’Ispettore Coliandro 8, perché non c’è Gargiulo?

Nel vedere gli episodi de L’Ispettore Coliandro 8, in onda su Raidue a partire dal 22 settembre 2021, i fan della serie tv con Giampaolo Morelli e diretta dai Manetti Bros. e da Milena Cocozza avranno notato un’assenza nel cast. Non si vede, infatti, l’Ispettore Capo Gargiulo, interpretato fin dalla prima stagione da Giuseppe Soleri.

Come mai ne L’Ispettore Coliandro 8 non c’è Gargiulo? Il motivo è molto semplice, e non ha niente a che fare con incomprensioni sul set o divergenze artistiche. Semplicemente, Soleri -il cui vero cognome è Saccà- è sempre più impegnato nel suo ruolo di produttore cinematografico e televisivo, motivo per cui ha dovuto momentaneamente mettere da parte la sua carriera da attore.

Giuseppe Saccà a fine del luglio scorso è stato nominato Amministratore delegato di 302 Original Content, società di produzione di contenuti originali del gruppo internazionale Emg, prendendo il posto di Piero Crispino. La sua carriera di produttore gli sta regalando numerose soddisfazioni: nel 2020 ha ricevuto due Nastri d’Argento come Miglior Produttore per i film “Favolacce” ed “Hammamet”, insieme al padre Agostino ed alla Pepito Produzioni.

Ecco perché nei quattro episodi della nuova stagione il suo personaggio è assente né viene citato (il suo posto viene in parte preso dal personaggio dell’agente Lorusso, interpretato da Francesco Zenzola). Un modo per non salutarlo definitivamente ma, perché no, tenere aperta la porta per un suo possibile ritorno in altri episodi.