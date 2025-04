Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 26 aprile, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film King – Un cucciolo da salvare. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

King – Un cucciolo da salvare – Trama

King – Un cucciolo da salvare è un film d’avventura per famiglie del 2022, diretto da David Moreau, prodotto in Francia e Belgio, con una durata di 105 minuti. La pellicola è ispirata a una storia vera, simile a quella di Christian, il leone acquistato negli anni ’60 a Londra e riportato in Africa.

King, un cucciolo di leone destinato al traffico di animali esotici, fugge da una valigia in un aeroporto e trova rifugio nella casa di Inès (12 anni) e Alex (15 anni), due fratelli francesi. Determinati a salvarlo, i ragazzi decidono di riportarlo nel suo habitat naturale in Africa. La missione sembra impossibile a causa dei controlli doganali, ma l’arrivo del loro eccentrico nonno Max, con cui hanno avuto pochi contatti, trasforma il viaggio in un’avventura emozionante e rocambolesca. La storia intreccia temi ambientalisti, familiari e di crescita personale, con un mix di tenerezza e buoni sentimenti, pur senza cercare un realismo assoluto.

King – Un cucciolo da salvare – Cast

Lou Lambrecht – Inès, la sorella ribelle e determinata, che sviluppa un forte legame con King.

Léo Lorléac’h – Alex, il fratello maggiore, più cauto ma deciso a proteggere il leoncino.

Gérard Darmon – Max, il nonno bizzarro che si unisce all’avventura.

Thibault de Montalembert – Clémentine Baert – Alain Blazquez – Daniel Semporé

