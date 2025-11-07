King Arthur – Il potere della spada, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 7 novembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda King Arthur – Il potere della spada. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

King Arthur – Il potere della spada – Trama

Dopo l’uccisione del re Uther Pendragon (Eric Bana) da parte del fratello Vortigern (Jude Law), il piccolo Arthur fugge e cresce nei vicoli di Londinium come orfano sveglio e scaltro. Anni dopo, quando una misteriosa spada emerge dalla roccia, Arthur la estrae per caso: è Excalibur, l’arma leggendaria che solo il vero erede può brandire. Sopraffatto dal suo potere, viene catturato da Vortigern, che vuole eliminarlo. Con l’aiuto di una maga (Àstrid Bergès-Frisbey), del nobile Bedivere (Djimon Hounsou) e di un gruppo di ribelli, Arthur impara a controllare la spada, affronta i propri demoni e guida la rivolta per riconquistare il trono e sconfiggere il tiranno.

Regia: Guy Ritchie. Durata: 126 minuti. Genere: fantasy-action. Ispirato a La morte di Artù di Thomas Malory, ma rivisto in stile moderno con montaggio frenetico e umorismo.

King Arthur – Il potere della spada – Cast

Charlie Hunnam → Arthur

Jude Law → Vortigern

Àstrid Bergès-Frisbey → La Maga

Djimon Hounsou → Bedivere

Eric Bana → Uther Pendragon

Aidan Gillen → Bill

Katie McGrath → Elsa

Annabelle Wallis → Maggie

Kingsley Ben-Adir → Wet Stick

David Beckham → Trigger (cameo)