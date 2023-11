Killer Elite, film su Italia1: trama, attori e cast

Questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Killer Elite. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Killer Elite – Trama

“Killer Elite” è un film d’azione e thriller del 2011 diretto da Gary McKendry. La trama del film segue Danny Bryce, interpretato da Jason Statham, un ex agente delle forze speciali britanniche che viene coinvolto in un intrigo mortale.

Dopo che un suo amico e mentore viene catturato da un mercenario arabo, Danny viene costretto a tornare in azione e formare una squadra di agenti altamente addestrati per completare un’immensa serie di omicidi. La sua missione è quella di uccidere tre ex agenti delle forze speciali britanniche, Sir Ranulph Fiennes, interpretato da Dominic Purcell, e Spike Logan, interpretato da Clive Owen.

Durante il suo viaggio per rintracciare e uccidere i bersagli, Danny scopre segreti sinistri che coinvolgono politici corrotti, un’organizzazione segreta e l’infiltrazione della CIA. La sua fiducia viene messa alla prova mentre si scontra con nemici potenti, inclusi il letale Spike Logan e l’enigmatico Hunter, interpretato da Robert De Niro.

Killer Elite – Cast

Il cast del film “Killer Elite” include:

– Jason Statham nel ruolo di Danny Bryce

– Clive Owen nel ruolo di Spike Logan

– Robert De Niro nel ruolo di Hunter

– Dominic Purcell nel ruolo di Sir Ranulph Fiennes

– Aden Young nel ruolo di Meier

– Yvonne Strahovski nel ruolo di Anne

– Ben Mendelsohn nel ruolo di Martin

– Adewale Akinnuoye-Agbaje nel ruolo di Agent

– David Whiteley nel ruolo di Featherstone