Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 8 novembre 2020

Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Anche il programma è stato toccato dall’emergenza sanitaria: nel giorni scorsi Camila Raznovich ha infatti dichiarato di essere risultata positiva al Covid-19.

Nella quarta puntata dell’8 novembre 2020, torna l’alpinista Hervé Barmasse che racconterà la storia delle esplorazioni al Polo. Il botanico Stefano Mancuso, vecchio amico della trasmissione, accompagna i telespettatori lungo un percorso nel mondo vegetale. Tra gli altri ospiti di Camila Raznovich, il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, e Licia Troisi, scrittrice con laurea in astrofisica.

In studio, il direttore dell’Ispi Paolo Magri approfondisce tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”. La classifica di questa settimana, che il pubblico può votare da casa tramite Instagram, è dedicata al mondo delle piante, ed è lanciata proprio da Stefano Mancuso.

Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si va dal Gambia a Mont Saint Michel e dall’Irlanda alla Repubblica Dominicana. La biologa marina Mariasole Bianco porta il pubblico sulla barriera corallina, con un documentario per la regia di Domenico Gambardella.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.