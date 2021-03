Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella ventesima puntata del 7 marzo 2021, tra gli altri ospiti di Camila Raznovich, il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, l’alpinista Hervé Barmasse che racconterà le esplorazioni guidate da donne, l’architetto Carlo Ratti direttore del Senseable City Lab del Mit di Boston, lo scrittore Sebastiano Mauri che racconterà il suo viaggio in Amazzonia e la biologa marina Mariasole Bianco. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.