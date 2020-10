Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 25 ottobre 2020

Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella seconda puntata del 25 ottobre 2020, l’alpinista Hervé Barmasse inaugurerà un nuovo spazio che durerà tutta la stagione per raccontare storie di esplorazioni e esploratori in montagna e non solo. Sarà sempre Barmasse a lanciare la classifica della settimana che sarà dedicata questa volta alle montagne più belle del mondo e che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram.

Tra gli altri ospiti, il geologo Mario Tozzi e l’astrofisico Luca Perri che parlerà, col suo tono divertito, di tutto quello che è, e che è stato nella storia, “anti scienza”. In collegamento la sportiva paralimpica Veronica Yoco Plebani, e in studio anche la giornalista Cristina Guerra del Tg1, che approfondirà tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”.

Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si andrà dal Perù al Laos, si farà un viaggio nei siti celtici dell’Irlanda e si andrà in Lesotho a cavallo, per finire con le meraviglie dell’antico Egitto.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.