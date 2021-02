Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella diciottesima puntata del 21 febbraio 2021, le tre notizie internazionali del consueto “Diario del Mondo” saranno analizzate da Maurizio Martina, special advisor e vicedirettore generale aggiunto della Fao. Tra gli altri ospiti il geologo Mario Tozzi, colonna portante del programma, e l’evoluzionista Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche presso l’Università di Padova, che racconterà gli stupefacenti percorsi dell’evoluzione umana e non.

Infine “un viaggio” alla scoperta delle tradizioni del mondo attraverso abiti, ornamenti e accessori, con la classifica, che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram, dedicata agli abiti tradizionali. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.