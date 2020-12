Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 20 dicembre 2020

Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella nona puntata del 20 dicembre 2020, rivedremo Mario Tozzi con la rubrica “Il diario della Terra”, mentre per “Diario dal Mondo” ci sarà la giornalista Veronica Fernandez.

Presente anche Laura Marzadori, prima violinista della Scala di Milano; Gabriella Greison, scienziata, soprannominata in America la “Rockstar della fisica” nonchè scrittrice e performer teatrale e l’alpinista Hervé Barmasse, pronto a raccontare un’altra avventura. Non mancheranno, infine, i documentari e le serie dei viaggiatori del programma che permetteranno al pubblico di viaggiare per il mondo stando comodamente a casa.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.