Kilimangiaro Rai 3, ospiti puntata 18 ottobre 2020

Torna nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella prima puntata del 18 ottobre 2020, in occasione delle Giornate di Autunno del FAI, ospite d’onore sarà il Vice Presidente Esecutivo Marco Magnifico che illustrerà, con immagini strepitose, i beni più belli e interessanti e lancerà la prima classifica dell’anno che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram.

Tra gli altri ospiti il geologo Mario Tozzi, colonna del programma, e la biologa marina Mariasole Bianco, che parlerà delle megattere, cetacei dalle grandi pinne pettorali, avvistate al largo di Genova. In studio ci saranno anche i film maker de “I viaggi in Salita”, che hanno realizzato per il programma una serie di documentari sulle loro avventure, e la scrittrice Valeria Parrella con il suo nuovo libro su quattro amiche napoletane in visita a Istanbul.

Tanti, infine, i documentari declinati nei vari sapori della trasmissione: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si andrà dalla Tanzania a New York, dal Costa Rica a Capo Nord, passando per i siti italiani più belli.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.