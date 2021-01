Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella tredicesima puntata del 17 gennaio 2021, oltre al geologo Mario Tozzi, tra gli ospiti di questa puntata ci saranno il linguista Giuseppe Antonelli, l’alpinista Hervè Barmasse, il matematico Piergiorgio Odifreddi che parlerà dell’infinito e il velista Giovanni Soldini che torna con le sue straordinarie storie di mare. Per l’attualità, “Diario del Mondo” ospita la giornalista di RaiNews 24 Veronica Fernandes. Tanti i documentari declinati nei vari “sapori” del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie e K Meraviglie.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.