Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella diciassettesima puntata del 14 febbraio 2021, sarà ospite l’alpinista Hervé Barmasse, una presenza che i telespettatori del programma conoscono bene. In studio, però, ci sarà anche il geologo Mario Tozzi, Serena Dandini, la giornalista Liana Mistretta e lo scrittore e docente universitario in India Carlo Pizzati.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.