Torna anche oggi, nel pomeriggio di Rai 3, alle 16:30, l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli.

Nella dodicesima puntata del 10 gennaio 2021, oltre al geologo Mario Tozzi, tra gli ospiti di questa puntata ci saranno l’evoluzionista Telmo Pievani, il fotografo marino Alberto Luca Recchi e, nello spazio Diario del Mondo, il direttore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Paolo Magri, che come ogni anno illustrerà i possibili futuri scenari geopolitici del mondo. Infine, una scanzonata classifica, quella del “selfie perfetto”, che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram, scegliendo uno dei cinque luoghi ideali proposti.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.