Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 8 gennaio 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella quindicesima puntata dell’8 gennaio 2023, oltre ai documentari dedicati a numerosi posti intorno al nostro pianeta sono ospiti in studio Lorenzo Barone, che con la sua bicicletta ha fatto un viaggio incredibile.

Tornerà, inoltre, l’evoluzionista Telmo Pievani con il geografo Mauro Varotto. Con Mario Tozzi, si parlerà dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze. Con il giornalista e inviato speciale del Tg3 Nico Piro, infine, faremo un giro del mondo per fare il punto sull’attualità internazionale.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.