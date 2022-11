Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 6 novembre 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella sesta puntata del 6 novembre 2022, si mostrano le incredibili immagini dell’impresa di Andrea Lanfri che aprono la seconda parte del racconto dell’atleta paralimpico che a maggio di quest’anno ha raggiunto la vetta più alta del mondo: l’Everest.

A seguire, ospiti di Camila Raznovich il botanico Stefano Mancuso, la biologa Emanuela Evangelista, fondatrice dell’associazione Amazzonia Onlus, e il fotografo di fama internazionale Maurizio Galimberti, che ci racconterà della sua tecnica unica e delle star che hanno posato per lui, da Robert De Niro a George Cooney, passando per Lady Gaga. Per il “Borgo dei Borghi”, questa domenica è la volta di Salemi, in provincia di Trapani. Inoltre, attraverso i documentari, si viaggerà dal Costarica al Kazakistan.

Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano la nostra Italia facendo esperienze in prima persona.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.