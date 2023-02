Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 26 febbraio 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventunesima puntata del 26 febbraio 2023, Roberto Ghezzi, artista che realizza le sue tele praticamente con l’aiuto della natura, descrive le sue “naturografie” in mostra a Venezia. Roberto Battiston, ricercatore di fama mondiale e professore di fisica sperimentale all’Università di Trento, parla del legame tra scienza e natura, con il supporto del suo libro “L’alfabeto della natura – La lezione della scienza per interpretare la realtà”.

In collegamento dalla Patagonia, gli scalatori Matteo Della Bordella e Leonardo Gheza del gruppo dei “Ragni di Lecco” raccontano l’ultima impresa che stanno tentando, quella di scalare in un sol colpo il comprensorio del Fitz Roy, una cordigliera che comprende dieci cime. Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore della rivista “Domino”, fa il punto sulla guerra in Ucraina, ad un anno dal suo inizio.

Con Mario Tozzi, in collegamento dalle Canarie, si va poi alla scoperta del vulcano di Cumbre Vieja. Infine, come ogni domenica si visita uno dei bellissimi borghi del nostro Paese: questa è la volta di Monteroduni, in provincia di Isernia. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano la nostra Italia raccontando le loro esperienze.

Kilimangiaro, streaming

