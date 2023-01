Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 22 gennaio 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella sedicesima puntata del 22 gennaio 2023, si vola con dei droni su Kabul, in mongolfiera sulle Alpi e nuota alla scoperta dei fondali dell’isola di Mauritius. L’esploratore Alex Bellini, primo ospite della puntata, racconta del suo viaggio in zattera, in compagnia di moglie e delle due figlie, sul fiume Mekong fra Laos e Cambogia. Al tavolo del Diario del Mondo, invece, è ospite il direttore della rivista Domino, Dario Fabbri, per parlare di Afghanistan dopo aver visto lo straordinario documentario realizzato a Kabul dal film maker Federico Lodoli. A seguire, il grande velista Giovanni Soldini fresco di podio nella prima regata transatlantica dell’anno, con tanto di record di traversata dell’Oceano. Per il tour dei bellissimi borghi del nostro Paese: alla scoperta di Esanatoglia, in provincia di Macerata. Mario Tozzi, poi, spiega il ruolo chiave della neve nel bilancio energetico terrestre e quanto essa sia fondamentale per i sistemi naturali, sociali ed economici della regione alpina che si sostengono grazie alla sua disponibilità. Al desk dei viaggiatori, infine, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano l’Italia.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.