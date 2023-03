Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 19 marzo 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventiquattresima puntata del 19 marzo 2023, si parla della giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo: in collegamento da Londra Giulio Boccaletti, professore all’università di Oxford ed esperto di sicurezza ambientale. Boccaletti, nel suo libro “Acqua. Una biografia” racconta la storia dell’acqua e della nostra relazione con essa, con uno sguardo sull’attuale crisi climatica. Con lui ci sarà Augusto Bozzi, portavoce della onlus Oxfam di Damasco. Parlerà dell’importanza dell’acqua e della situazione in Siria, dopo il terribile terremoto.

Ospite in studio sarà Emilio Casalini, giornalista, autore e conduttore del programma “Generazione Bellezza” che, da lunedì 20 marzo alle 20.15 su Raitre, accompagnerà gli spettatori in lungo e in largo per l’Italia. Altro ospite sarà l’attivista iraniana Pégah Moshirm, per parlare di Iran, dei sacrifici che gli iraniani stanno facendo per una vita più libera e del Nowruz, il Capodanno persiano.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente il riavvio del percorso di progettazione e realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Mario Tozzi racconterà del progetto e della conformazione del territorio, dove dovrebbe sorgere l’opera.

Anche questa domenica, attraverso dei filmati e in vista della finale del 9 aprile, si rivedranno i paesi in gara per l’elezione del Borgo dei borghi 2023. Al desk dei viaggiatori, Floriana Pastore e Maria Iodice suggeriranno posti poco noti, in Italia e all’estero, alcuni visitati direttamente.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.