Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 19 febbraio 2023

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventesima puntata del 19 febbraio 2023, Eleonora Delnevo è la prima ospite: con lei si percorrono in handbike i panorami infiniti della Patagonia. In studio anche il conduttore radiofonico Rosario Pellecchia, per parlare del suo libro “Ora che ho incontrato te”, storia di amore e di musica che narra l’incontro a Manhattan tra un ragazzo italiano, abbastanza scapestrato, e una musicista blues afroamericana.

Sempre negli Stati Uniti, ma in Arizona, per un collegamento con una coppia che ha deciso di esplorare i luoghi meno conosciuti del mondo viaggiando in un camion che è diventato la loro casa. Sono Simone e Lucia, meglio conosciuti come “stepsover”, un nome che per loro significa andare oltre i limiti mentali.

La biologa marina Mariasole Bianco conduce i telespettatori alla scoperta di uno dei parchi marini più belli del mondo: quello delle Egadi. Torna anche il botanico Stefano Mancuso con le sue storie di piante incredibili; questa settimana è la volta degli Alberi Sacri. Mario Tozzi aggiorna il pubblico sulla situazione in Turchia e Siria dopo il terremoto, uno degli eventi sismici più violenti e devastanti della storia.

Come ogni domenica, protagonista uno dei borghi del nostro Paese: Citerna, in provincia di Perugia. Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelarci posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano la nostra Italia facendo delle esperienze in prima persona.

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.