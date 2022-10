Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, puntata 16 ottobre 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella terza puntata del 16 ottobre 2022, si va in viaggio dalla Georgia fino alle Seychelles per passare poi in volo sull’Asia, da Singapore alla Malesia. Poi, con i due campioni del mondo di Apnea, Davide Carrera e Alessia Zecchini reduci dal mondiale di Turchia, si parlerà dei loro successi sportivi, ma anche di coltivazione e di Messico.

Gabriele Romagnoli, scrittore e giornalista, prenderà spunto dal suo ultimo romanzo “Sogno Bianco”, per raccontare il ghiacciaio della Marmolada. Come tradizione, Kilimangiaro celebrerà le giornate FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, mandando in onda un filmato sulle bellezze tutelate dal Fondo da nord a sud del Paese e ospitando il Presidente Marco Magnifico, che aggiornerà sugli ultimi restauri e acquisizioni.

Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo delle esperienze in prima persona.

