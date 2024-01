Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 7 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nell’undicesima puntata del 7 gennaio 2024, al desk dei viaggiatori, insieme a Floriana Pastore e Maria Iodice, c’è l’archeologo Andrea Angelucci –che illustra siti archeologici insoliti- e il biologo evoluzionista Giacomo Moro Mauretto per scoprire che esistono gli animali fantastici e i luoghi dove trovarli. Sabrina Mugnos, geologa vulcanologa, saggista e divulgatrice scientifica racconta invece le sue avventure tra ghiaccio e fuoco, nel Grande Nord, mentre il mercante d’arte Fabrizio Moretti guida il pubblico sulle tracce dei capolavori italiani in giro per il mondo, per capire come siano arrivati tanto lontano. Molti i filmati realizzati in giro per il mondo, tra Vancouver, Tenerife e Perù. Infine, con la biologa marina Mariasole Bianco, l’incontro con lo squalo balena nelle acque dell’isola di Mafia, in Tanzania.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.