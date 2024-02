Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 4 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella quindicesima puntata del 4 febbraio 2024, l’architetta egittologa Corinna Rossi è ospite per mostrare il video di una ricostruzione completa di una tomba di un faraone. Ospite anche Vincenzo Levizzani, fisico e dirigente di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Bologna, con il quale si farà un vero e proprio viaggio tra le nuvole, per capirne le differenze e analizzare come piove oggi e come pioverà in futuro.

Al desk dei viaggiatori, Maria Iodice e Florina Pastore parleranno di un avvistamento nell’oceano che potrebbe essere il relitto dell’aereo di Amelia Earhart, scomparso quasi 87 anni fa. Mario Tozzi è andato per il programma al Parco Archeologico di Paestum e Velia dove racconterà delle storie del passato da un punto di vista geologico.

Molti saranno i filmati che i film-maker della trasmissione hanno realizzato in tutte le parti del mondo. Si andrà dalla Nuova Zelanda fino a una zona della Sardegna chiamata Terra di Mezzo con Fabio Toncelli, e da Bali fino all’Islanda dove Gabriele Saluci è andato in cerca di aurore boreali.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.