Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 31 ottobre 2021

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella terza puntata del 31 ottobre 2021, ospiti la band Extraliscio ed il botanico Stefano Mancuso, mentre per parlare di emergenza clima interverrà in collegamento l’ultracycler Omar Di Felice, che è a Glasgow, dove si terrà la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26). Ed ancora, avventura, natura, storie e “cartoline” nei filmati e nelle foto dai Caraibi, dall’Uttarakhand, a nord dell’India, dall’Amazzonia fino alla Nuova Zelanda.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.