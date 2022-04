Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 3 aprile 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella venticinquesima puntata del 3 aprile 2022, Camila Raznovich ospita L’archeologo e scrittore Darius Arya, il velista Giovanni Soldini e l’alpinista Hervé Barmasse, rientrati dalla traversata oceanica dai Caraibi al Mediterraneo, dove l’alpinista si era unito allo skipper e al suo team a bordo del maxi trimarano volante di Giovanni Soldini, per riportare la barca da Antigua alla Spezia.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.