Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 28 gennaio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella quattordicesima puntata del 28 gennaio 2024, ul botanico Stefano Mancuso illustra al pubblico come si possono migliorare le città per renderle luoghi adatti al futuro, argomento del suo libro “Fitopolis”.

Ospite anche Barbascura X, scienziato, youtuber e divulgatore scientifico che racconta il suo ultimo viaggio in Guatemala, dal quale ha anche riportato una foglia da sottoporre all’esame di Stefano Mancuso.

Il fotografo pluripremiato Gabriele Galimberti mostra gli scatti realizzati per diversi progetti, da Couchsurfing che lo ha visto ospite da un divano di casa a un altro, ad Ameriguns in cui ritrae i cittadini statunitensi con le loro armi.

Camila Raznovich si collega poi con la Lituania dove “la ciclo viaggiatrice” Paola Gianotti racconta la sua impresa: in bici da Helsinki a Parigi per la giornata mondiale del risparmio energetico.

Numerosi i filmati realizzati in tutte le parti del mondo: dall’Oceania a Santo Domingo e da Bali fino all’Islanda, dove Gabriele Saluci è andato in cerca di aurore boreali.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.