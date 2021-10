Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 24 ottobre 2021

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 16:55, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella seconda puntata del 24 ottobre 2021, saranno ospiti lo scultore Jago, l’alpinista Tamara Lunger e gli scrittori Alessandro Martini e Maurizio Francesconi autori del libro “La moda della vacanza. Luoghi e storie 1860-1939”. Fabio Toncelli andrà invece alla scoperta della Sardegna. Tra i luoghi visitati nei documentari, inoltre, si andrà sulle isole Comore, in Vietnam, in Arizona ed in Texas.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.