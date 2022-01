Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 23 gennaio 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella quindicesima puntata del 23 gennaio 2022, tra gli ospiti ci saranno il velista Giancarlo Pedote, navigatore oceanico in solitario, l’unico italiano in gara al Vendée Globe 2020-2021, dove si è piazzato all’ottavo posto della classifica finale, conquistando così il miglior risultato di sempre per un italiano; l’alpinista Hervé Barmasse in collegamento dal Pakistan, dove sta tendando un’impresa unica, la salita della parete più alta del mondo, oltre 4.500 metri, mai scalata durante la stagione invernale. Si tratta del versante sud della nona montagna della Terra, il Nanga Parbat; il giornalista Nico Piro, inviato del Tg3, che negli anni si è spesso occupato di aree di crisi e zone di guerra, esperto di Afghanistan e autore del libro “Kabul, crocevia del mondo”.

Tozzi, invece, parlerà della Fossa delle Marianne, di cui oggi ricorre l’anniversario di un’immersione senza precedenti: il 23 gennaio del 1960 il batiscafo Trieste, costruito da Auguste Piccard, stabilisce il record mondiale raggiungendo i 10.916 metri di profondità nell’abisso chiamato Challenger Deep della Fossa delle Marianne, la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.