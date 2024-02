Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 18 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella diciassettesima puntata del 18 febbraio 2024, è l’evoluzionista Sahra Talamo del dipartimento di chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna l’ospite di Camila Raznovich.

Con il suo team, Sahra Talamo sta facendo una serie di scoperte che stanno riscrivendo la storia. L’ultima ricerca rivoluzionaria è stata pubblicata pochi giorni fa su “Nature”. In collegamento dal MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli – ci sarà Massimo Osanna, direttore generale dei musei, che racconterà della mostra che espone, per la prima volta al pubblico, il gruppo di bronzi risultato di una delle più importanti scoperte archeologiche recenti.

In studio, anche il velista Luca Rosetti, uno dei pochi italiani vincitori della regata transoceanica in solitaria Mini Transat e lo scrittore Marco Valle che parlerà di viaggiatori straordinari. Molti saranno i filmati realizzati dai film-maker in tutte le parti del mondo. Si andrà dalla Algeria fino in Myanmar e dall’Oceania fino a Vienna.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.