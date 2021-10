Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 17 ottobre 2021

Da oggi, nel pomeriggio di Raitre, alle 16:55, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella prima puntata del 17 ottobre 2021, saranno ospiti la marciatrice medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio Antonella Palmisano, che racconterà i “cammini” più belli del mondo; il fotografo marino Alberto Luca Recchi, con i suoi racconti di mare e Dario Fabbri di Limes per l’approfondimento delle notizie internazionali. I documentari, alcuni dei quali anche di produzione Rai, porteranno il pubblico ai Caraibi, a Parigi, sull’Himalaya ed in Thailandia. Infine, la biologa marina Mariasole Bianco andrà alla scoperta di una remota isola delle Canarie: El Hierro.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.