Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 13 marzo 2022

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere

Nella ventiduesima puntata del 13 marzo 2022, tra gli ospiti l’astronauta Luca Parmitano ed in studio l’alpinista Matteo Della Bordella dei Ragni di Lecco di ritorno dalla Patagonia. Per fare un punto sulla situazione internazionale e il conflitto in Ucraina ospiti di Camila Raznovich il vicepresidente esecutivo e direttore dell’ISPI, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Paolo Magri e in collegamento dal confine tra Ucraina e Moldavia un rappresentate dell’UNHCR, Agenzia Onu per i Rifugiati. Dal Parco Eolico di San Marco dei Cavoti (Benevento), uno dei più grandi d’Italia, il servizio realizzato dal geologo Mario Tozzi.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.