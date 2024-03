Kilimangiaro Rai 3, ospiti oggi, 10 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di Kilimangiaro, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere.

Nella ventesima puntata del 10 marzo 2024, ospite d’eccezione l’Étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni che ripercorrerà, tramite filmati e foto, i momenti fondamentali della sua carriera.

Con l’aiuto di Floriana Pastore, Maria Iodice e del pubblico in studio, poi, la Raznovich estrarrà a sorte e proporrà i filmati dei venti borghi in gara, da votare da casa, per eleggere il Borgo dei Borghi 2024.

Il naturalista Nicola Nurra, che insegna Biologia Marina all’Università di Torino, racconterà invece come la plastica che disperdiamo nell’ambiente influisca sui comportamenti e la salute degli animali, mentre le foto dell’alpinista Anna Torretta, pluricampionessa italiana di arrampicata su ghiaccio e nel 2006 anche vicecampionessa mondiale lasceranno i telespettatori senza fiato.

Molti, come ogni domenica, i filmati che i film-maker hanno realizzato in tutte le parti del mondo, dalle Isole di San Blas a Panama dove è stato Francesco Malingri, per andare poi sulla costa est degli Stati Uniti fino a Tokyo in Giappone, passando per un’avventura nel deserto algerino.

Kilimangiaro, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.