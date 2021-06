Kilimangiaro Estate, ospiti puntata 13 giugno 2021

Dopo la regolare stagione in onda la domenica pomeriggio, Kilimangiaro torna in onda durante l’estate su Raitre con Kilimangiaro Estate, un nuovo appuntamento in onda la domenica sera alle 21:20. Alla conduzione, sempre Camila Raznovich, che accompagnerà il pubblico lungo i viaggi dei documentaristi protagonisti dei video che andranno in onda, oltre ai numerosi ospiti in studio.

Kilimangiaro Estate, la prima puntata

Nella prima puntata del 13 giugno 2021, l’alpinista Hervé Barmasse porterà Camila Raznovich in escursione sul Cervino e la coinvolgerà in una emozionante arrampicata. Tra gli ospiti di domenica sera ci saranno Leila e Sara Shirvani, sorelle e musiciste di origine anglo-persiana, con cui Camila inizierà il “viaggio” di Kilimangiaro Estate.

In studio ci sarà anche Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore dell’Ispi, l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e Vincenzo De Bellis, curatore per le arti visive del Walker Art Center di Minneapolis, in collegamento da Palazzo Strozzi a Firenze.

Kilimangiaro Estate, streaming

E’ possibile vedere Kilimangiaro Estate in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.