Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La fiction Kabul è una serie-evento internazionale prodotta dall’Alleanza Europea (Rai Fiction, France Télévisions, ZDF), diretta da Olivier Demangel e Thomas Finkielkraut. Si tratta di un dramma corale ispirato agli eventi reali della caduta di Kabul nell’agosto 2021, con un focus sulle evacuazioni caotiche e sulle vite sconvolte dalla riconquista talebana. La serie va in onda in prima visione su Rai3 a partire da venerdì 12 settembre 2025 alle 21:20, con episodi da 50 minuti ciascuno, e sarà disponibile in box set su RaiPlay dallo stesso giorno.

Kabul – Quante puntate

La serie è composta da 6 puntate da circa 50 minuti ciascuna. Verranno trasmesse su Rai3 a blocchi di due per serata (per un totale di tre prime serate), dal 12 al 26 settembre 2025.

Kabul – Trama

Ambientata nei 15 giorni tra il 15 e il 30 agosto 2021, la serie racconta il caos che travolge Kabul dopo l’arrivo dei talebani, prima del completo ritiro delle forze occidentali. Al centro della narrazione c’è la famiglia afghana Nazany: Zahara, procuratrice al tribunale di Kabul, diventa una fuggitiva e cerca di fuggire con il marito Baqir, un intellettuale, attraverso l’ambasciata francese; il loro figlio Fazal, soldato dell’esercito afghano, assiste al crollo della sua unità; la sorella Amina, infermiera, fugge verso l’aeroporto salvando una giovane paziente, Nooria.

Parallelamente, si intrecciano le storie di diplomatici occidentali: Gilles, capo della sicurezza all’ambasciata francese, organizza l’evacuazione dei rifugiati; Giovanni, un diplomatico italiano improvvisamente nominato console; Erwan, un altro diplomatico francese; e Martin, un militare statunitense. Tra minacce ISIS, tradimenti e scelte morali, la serie esplora temi di sopravvivenza, lealtà e il punto di vista di afghani e occidentali, culminando nell’attentato all’aeroporto Hamid Karzai.

Kabul – Cast

Gianmarco Saurino

Giovanni (diplomatico italiano)

Valentina Cervi

Zahara Nazany (procuratrice afghana)

Jonathan Zaccaï

Gilles (capo sicurezza ambasciata francese)

Eric Dane

Martin (militare statunitense)

Thibault Evrard

Erwan (diplomatico francese)

Olivier Rabourdin

Ruolo diplomatico/militare

Vassilis Koukalani

Baqir Nazany (marito di Zahara)

Shervin Alenabi

Fazal Nazany (soldato afghano)

Hannah Abdoh

Amina Nazany (infermiere afghana)

Darina Al Joundi

Nooria (paziente giovane)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram