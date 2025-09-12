Kabul, fiction su Rai3, cast, trama e quante puntate sono
La fiction Kabul è una serie-evento internazionale prodotta dall’Alleanza Europea (Rai Fiction, France Télévisions, ZDF), diretta da Olivier Demangel e Thomas Finkielkraut. Si tratta di un dramma corale ispirato agli eventi reali della caduta di Kabul nell’agosto 2021, con un focus sulle evacuazioni caotiche e sulle vite sconvolte dalla riconquista talebana. La serie va in onda in prima visione su Rai3 a partire da venerdì 12 settembre 2025 alle 21:20, con episodi da 50 minuti ciascuno, e sarà disponibile in box set su RaiPlay dallo stesso giorno.
Kabul – Quante puntate
La serie è composta da 6 puntate da circa 50 minuti ciascuna. Verranno trasmesse su Rai3 a blocchi di due per serata (per un totale di tre prime serate), dal 12 al 26 settembre 2025.
Kabul – Trama
Ambientata nei 15 giorni tra il 15 e il 30 agosto 2021, la serie racconta il caos che travolge Kabul dopo l’arrivo dei talebani, prima del completo ritiro delle forze occidentali. Al centro della narrazione c’è la famiglia afghana Nazany: Zahara, procuratrice al tribunale di Kabul, diventa una fuggitiva e cerca di fuggire con il marito Baqir, un intellettuale, attraverso l’ambasciata francese; il loro figlio Fazal, soldato dell’esercito afghano, assiste al crollo della sua unità; la sorella Amina, infermiera, fugge verso l’aeroporto salvando una giovane paziente, Nooria.
Parallelamente, si intrecciano le storie di diplomatici occidentali: Gilles, capo della sicurezza all’ambasciata francese, organizza l’evacuazione dei rifugiati; Giovanni, un diplomatico italiano improvvisamente nominato console; Erwan, un altro diplomatico francese; e Martin, un militare statunitense. Tra minacce ISIS, tradimenti e scelte morali, la serie esplora temi di sopravvivenza, lealtà e il punto di vista di afghani e occidentali, culminando nell’attentato all’aeroporto Hamid Karzai.
Kabul – Cast
Gianmarco Saurino
Giovanni (diplomatico italiano)
Valentina Cervi
Zahara Nazany (procuratrice afghana)
Jonathan Zaccaï
Gilles (capo sicurezza ambasciata francese)
Eric Dane
Martin (militare statunitense)
Thibault Evrard
Erwan (diplomatico francese)
Olivier Rabourdin
Ruolo diplomatico/militare
Vassilis Koukalani
Baqir Nazany (marito di Zahara)
Shervin Alenabi
Fazal Nazany (soldato afghano)
Hannah Abdoh
Amina Nazany (infermiere afghana)
Darina Al Joundi
Nooria (paziente giovane)